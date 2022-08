Lo tengo muy claro, al igual que el valle se hincha respirando, la Banca española (Asociación Española de Banca AEB), insinúa que si le aplican más impuestos no podrá atender las necesidades de crédito. En fin, que rebullen las luciérnagas y los banqueros sienten el pulso del Gobierno de España con inquietud. España no se puede permitir el lujo de gravar al sector financiero, pero claro, España si pudo dar 60.000 millones para sanear todas las entidades bancarias, y que sepamos, no se ha devuelto nada de ese dinero, me parece un poco o bastante mezquino el que la gran Banca cacaree cuales gallinas asustadas por este temporal impuesto por dos años que el Gobierno les va a aplicar. El impuesto temporal que tendrán que pagar los bancos se notará en una reducción del crédito que fluye hacia sus clientes. Y su pataleo se produce en la misma semana en que sus resultados les muestran pingues beneficios económicos.

¿Amenazan estas entidades con regular el crédito a sus clientes? ¿Recortarán la financiación a los españoles? Sólo en los últimos seis meses, esos cinco grandes bancos ha ganado más de 10.000 millones de euros, pero claro, argumentan que en España los beneficios que generan son muy bajos. Por cierto ¿quién criminaliza a este sector? ¿De verdad van a dejar de apuntalarse en el crecimiento por este impuesto temporal? Bueno, que menos lloros caperucita, silencio sutil señores, dejen de prolongar su sombra alargada, después de estos dos años, volverán a seguir amasando su fortuna financiera. Déjense de palabras desnudas, de senderos enredados y retorcidos. Medidas extremas en momentos de suma dificultad, eso es todo. Lo demás es su derecho al pataleo en esa constante niebla de desolación que les persigue.