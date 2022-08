El 29 de julio de 2022, después de leer en nuestro querido periódico INFORMACIÓN, en su página 2, un artículo sobre la larga lista de espera en nuestra sanidad pública (de la cual soy defensor de ella), paso a explicar, desde mi punto de vista, que quienes hicieron sus grandes recortes en sanidad y otros departamentos como educación y cultura. Sabemos quiénes lo hicieron del año 80 al 2000 aproximadamente.

Llevo esperando ya seis meses una intervención para una hernia en el estómago, y los que me quedan. Pero al ver las estadísticas en esa página 2 del día 29 de julio en curso; y viendo, que personas sin diagnosticar, sobre posibles cánceres, se me ha quitado la idea de pedir por mí. Cada mes tengo la hernia más grande, más dolorosa y seis meses llevo con faja, con este calor de aúpa. He vuelto a leer el artículo y lo he comparado con las personas que llevan sin diagnosticar más de un año, con el peligro para sus vidas. Me he sentido egoísta. Pero no por eso voy a dejar de luchar. Primero por las miles de personas sin diagnóstico y segundo por otros millones de españoles como yo.

Por supuesto que mi sentir no va con los médicos, enfermeros, celadores y personal de limpieza, les tengo en un pedestal por su buen hacer.

El 19 de abril de 2021, fui operado de cáncer, y después de ocho meses y tres días: el 11 de noviembre de 2021. Mi oncólogo me dijo que las seis sesiones de quimio; habían podido con la enfermedad. Y lo mismo, los seis cirujanos que estaban en el quirófano; y todos los ayudantes etcétera. Les estaré agradecido mientras pueda y no me salgan las tripas de mi hernia.

Gracias a todo el equipo del hospital Doctor Balmis. Antes llamado: Hospital General de Alicante.

Y a la vez, pienso que el desbarajuste de la famosa lista de espera, ya va siendo hora de exigir a los políticos de hoy que, aunque no sean los culpables al 100% del pasado y, aunque ellos no hayan abierto miles de clínicas privadas sus familiares y amigos, ya va siendo hora que empiecen a hacer algo en vez de ponerse verdes. Nosotros, los votamos a todos ustedes, para solucionar las cosas. Para eso cobran sueldos multiplicados x 20 o 30 de un albañil, chófer o panadero. Como he sido yo 46 años y, 10 de conserje.

Esperando que este sueño mío, se convierta en realidad. Se despide un ciudadano herido.