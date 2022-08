Ella otra vez. La presidenta madrileña Díaz Ayuso, permanece sumida en la niebla, buscando bronca, impidiendo cualquier avance proveniente del Gobierno de España, y mostrando cara de perro o de suma concentración. Y conste que no distorsionamos la realidad, la lideresa del PP, sigue a lo suyo, marcando diferencias con el PP, y ahora va y dice que: Madrid no se apaga, desobedeciendo de ese modo las directrices del Gobierno. Y en toda lógica, la vicepresidenta Nadia Calviño le ha respondido como se merece: Ya estamos acostumbrados al egoísmo y la falta de solidaridad. Y si no ven ustedes ese duro corazón de Ayuso, vean que considera que las medidas del Gobierno generan inseguridad y espantan el turismo y el consumo. ¿No es eso egoísmo total?

Putin nos ha puesto a Europa en guerra, y no sólo invade Ucrania, quiere dejarnos vencidos por la energía, o la falta de ella. De modo que lo que nunca podemos hacer en España, es airear esa podredumbre política y mezquina de Ayuso enfrentando unas comunidades autónomas con otras. ¿Dónde está la autoridad de Feijóo? ¿A qué espera para darle un toque a la lideresa? ¿Puede siempre esta mujer política ir siempre a contra reloj de las cosas? ¿Debe seguir Feijóo de perfil ante los desmanes de esta señora? Él verá lo que hace, pero aunque las encuestas le den al PP mayoría electoral, flaco favor está haciendo a su partido. Ya finiquitó a Casado, ahora en cuanto te descuides Feijóo, ella va a por ti. Habrá que ir más allá para cumplir con los objetivos de ahorro, en septiembre llegarán medidas adicionales para aumentar el ahorro, acelerar el despliegue de las energías renovables y aumentar la capacidad de almacenamiento del gas. Europa bramando y Ayuso jugando a mostrar su porte desmadejado. Cuidadito Feijóo, te tiene enfilado.