Escuchando la entrevista que le hicieron al exministro de defensa en el Gobierno de Zapatero, don José Bono, pensaba que cuánta razón tenía en proponer un plan nacional para prevenir los incendios en España, ya que dijo que se han quemado más 150.000 hectáreas. Y que supone haberse quemado un 75% de nuestro bosques y cultivos, y con el cambio climático y aumento de temperaturas, se deberá hacer un esfuerzo mayor por prevenir y limpiar los montes en invierno para que cuando llegue el sofocante verano, no hallan restos de rastrojos y árboles secos que llenan los bosques y se convierten en combustible para multiplicar los fuegos. Dicha tarea, decía, no se le debe encomendar a cada una de las diecisiete opiniones de cada comunidad, más bien debe ser un plan estatal, que aumente las plantillas de los bomberos forestales, con más formación, con contratos indefinidos que dignifiquen la profesión. Recordaba el señor Bono que en el año 2005 y como consecuencia del enorme incendio de Guadalajara, que se cobró la vida de once bomberos forestales, propuso crear una unidad de emergencias, formada por especialistas del ejército, la UME, que a pesar de las críticas que tuvo por parte de los mandos del ejército y de la oposición, hoy en día es una unidad de emergencia imprescindible, para los incendios, como lo fue para el volcán de la Palma, o la borrasca de Filomena en Madrid. Espero que el Gobierno tome nota de la propuesta, ya que están en juego nuestros bosques, nuestros cultivos, nuestros animales y la propia vida de muchos seres humanos.