Nunca he creído que la coalición del PSOE con Unidas Podemos sea de progreso, y a las pruebas actuales me remito, discrepancias y contradicciones pues, en mi opinión, el comunismo siempre dejó una huella lamentable en España, solo hay que hacer mención de un hecho político económico que sucedió en España hace 80 años, y en la madrugada del 14 de septiembre de 1936, donde un grupo de cerrajeros sindicalistas y pistoleros de la motorizada (cuenta la historia que era la guardia personal del líder del PSOE Indalecio Prieto), y que hacía dos meses habían asesinado a Calvo Sotelo. Entonces también existía coalición con comunistas. Esa colla de personas asaltó el Banco de España, enviándolos el ministro de Hacienda del PSOE, Juan Negrín, presidiendo el Gobierno en ese momento Francisco Largo Caballero, también del PSOE. Según la historia, el que fue presidente Azaña y las Cortes del momento no fueron nunca informados del tamaño dislate. El 25 de octubre de 1936 los buques soviéticos, de los comunistas natos Kure, Kursk, Neva y Volgoles, zarparon de Cartagena con el oro de España rumbo a Odessa y Stalin se quedó con todo. Y que se sepa sigue estando allí, porque en su día dijeron, que era como pago a sus servicios comunistas en la guerra civil española, ayuda al Gobierno de España de entonces, así como de la gran ayuda dirigida hacia el llamado Frente Popular comunista-socialista.