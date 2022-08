Quiero agradecer a través de este diario del que soy lectora desde hace muchos años, la suerte que he tenido en ser paciente de la DRA. TINA MARTÍN BAYÓN (patología mamaria), del Hospital General Universitario de Alicante.

Me faltan calificativos para describir a Tina. Gracias, gracias y mas gracias, por ser la persona tan especial, tan cariñosa, tan empática, tan competente y tan gran profesional, al poner todos sus conocimientos al servicio de los enfermos que acudimos a ella, recibiéndonos con una sonrisa que intuyo detrás de la mascarilla, pero que delatan sus ojos.

Quiero decirle también, que ocupa un lugar en mi corazón por ser una de las mejores personas con las que me he cruzado a lo largo de mi dilatada vida y también, que sentiré mucha añoranza cuando se produzca el alta médica y ya no nos veamos.

Te quiero Tina. Sigue como eres, que todos te adoramos.