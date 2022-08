Llevo viniendo a esta especial y bella villa de Jávea, ya van a hacer los cuarenta años largos, y siempre sorprenden situaciones ocurrentes. El año anterior y otros, la playa del Arenal estaba llena de algas. Este año todas las cadenas televisivas españolas y extranjeras, dieron la triste noticia de la contaminación de esta playa por aguas fecales, que parece ser fue la rotura de un sumidero. Todo esto se ha solucionado ,aunque las aguas de la playa del Arenal no están muy claras. Pero el Consistorio nos reservaba en secreto, que había cerrado el agua de los lavapiés, para quitarse la arena, y antes también hubo duchas, esas ya las quitaron hace ya mucho tiempo; esto de quitar aguas conllevan todos los días protestas de turistas, foráneos y de Jávea , además bares y restaurantes sufren la suciedad de los que después de bañarse entran en sus locales con piernas y pies sucias de arena. Esto de quitar el agua de los lavapiés, no ha pasado, ni cuando hubo una gran falta de agua potable en toda Jávea, y teníamos que ir con garrafas y bombonas a los depósitos que el Consistorio construyó en diferentes partes y distritos, para coger el agua potable, pues lo que salía del los grifos de las casas era tan salina que solo servía para lavar; En mi opinión, estas cosas, como lo de ir sin corbata al hemiciclo, quitar aguas en lavapiés y duchas, donde las haya, y parecidas, son a mi entender, y como dicen los franceses, una "boutade"; ¿Qué son estas acciones, en comparación con el nuevo grupo a formar en la Moncloa para asuntos energéticos?,¿Que son de las múltiples secretarias, subsecretarias, asesores excesivos, y sus sueldos descomunales, así como los de los congresistas y senadores, y excesivos ministerios?;Ahí es donde hay que solucionar los gastos y ponderar el ahorro, y no las demás tonterías varias, siempre electoralistas, como ir sin corbata o quitar el agua de los lavapiés de las playas, y en este caso, la del Arenal, de la bella Jávea.