Según el artículo 56 de la Ley del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el mínimo personal y familiar constituye la parte de la base liquidable que, por destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares del contribuyente, no se somete a tributación por el impuesto. Pues bien, la última actualización de ese mínimo personal y familiar la realizó el gobierno del Sr. Rajoy en 2014, por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, fijándolos en las cuantías actualmente vigentes.

Lo normal sería que unas cuantías consideradas como mínimas para satisfacer las necesidades básicas de las personas preocupara a los gobiernos y se actualizaran regularmente. Nuestro actual gobierno, tan social según su propaganda, pasa olímpicamente de ello y no solamente no lo actualiza, sino que nos agobia anunciándonos más y más impuestos a todos aquellos que trabajan y luchan cada día y no viven de las subvenciones administrativas.

Desde la publicación de la citada Ley de 2014 hasta la última declaración de 2021, la variación oficial del IPC, según el INE, fue del 11 por ciento, lo que significa que los 5.550 € del mínimo personal general de 2014 equivalen sólo a 5.000 € en 2021, o sea, el Gobierno considera que cuanto más inflación, menores son las necesidades básicas del contribuyente, por lo que no se hace preciso deflactarlo, o que el contribuyente está en Babia y no se va a enterar de que le han sisado una base de 550 € como al descuido.

El perjuicio aún resulta más abultado para los mayores de 75 años o personas con varios hijos pues, por ejemplo, para un mayor de 75 años, que en 2014 se le asignaba un mínimo personal de 8.100 €, en 2021 equivalían realmente a 7.297 €, o sea, que en este caso la sisa de su base del mínimo personal ha sido de 803 €. A todo ello, habría que sumarle la subida del IRPF por el solo hecho de no deflactar el resto de deducciones, tipos, etc. Para el presente año, si esto no se modifica, con una variación del IPC, desde 2014, cercana al 20 por ciento a la mitad del año, el mínimo personal y familiar nos lo habrán reducido mucho más. Ahora, al menos, no podrán decir que no cayeron en la cuenta.