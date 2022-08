Lo hemos escuchado del presidente del Gobierno y de algunos ministros, como la de justicia Pilar Alegría. También la ministra se anticipa a las sentencia de los magistrados, quizás predisponiéndolos a su favor, que el recurso de inconstitucionalidad de la Comunidad de Madrid ante decreto energético, dice que no tiene ninguna posibilidad de que prospere .Parece ser que la ley lo es para algunos pero no para todos. ¿Qué va hacer el Gobierno ante la negativa de cumplir la ley de la enseñanza, de dar las clases el 25 por ciento en castellano?, pues la Generalidad de Cataluña ya se ha negado a cumplir la ley y entra en desacato ante la sentencia del Tribunal Supremo. Claro es un Gobierno débil el que tenemos, solo con 94 escaños, que se ampara en los votos de independentistas ,filo etarras, comunistas y otros de similar contextura; que lástima que no prosperase la moción de censura propuesta por el partido político Vox, en su momento, que era una buena ocasión para desbancar al actual Gobierno que gusta en sus decisiones a muy pocos .Si la ley es la ley, cúmplase íntegramente en todas las comunidades de España, no solo en las que le conviene al actual Gobierno...