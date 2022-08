Cada año la DGT nos intenta concienciar, a través de impactantes anuncios, sobre la gravedad de los accidentes de tráfico y los variados motivos que los provocan. Parece mentira, pero a estas alturas aún debe haber gente que necesita que le recuerden que las imprudencias tienen consecuencias.

Disculpen que abuse del “parece mentira” pero es que parece mentira que recientemente un usuario de un VMP (un patinete eléctrico) haya sido sancionado con una multa de 1.000 € por conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Y de nuevo tengo que decirles que parece mentira, pero el conductor del patinete no pensó en coger un taxi que, sin duda, le hubiera salido más económico y lo que es mejor, no hubiera puesto en peligro su vida ni la de los demás. Igual Stevie Wonder debería volver a rodar aquel mítico anuncio con el eslogan renovado: “Si bebes y consumes drogas, no conduzcas”

Por otra parte, parece increíble, no, no voy a volver a decir que parece mentira que, según la DGT, tres de cada cuatro fallecidos en accidente en 2021 habían bebido. No sé a ustedes, pero a mí, además de parecerme mentira, me parece preocupante. Quizás los borrachos (al volante) no mienten, pero delinquen.