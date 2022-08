Todos los días nos agobian con las altas temperatura y con el cambio climático. Pero es solo la vanidad y el miedo del ser humano el que nos lleva a mostrarnos tan soberbios. Creamos dioses a nuestra imagen y semejanza para justificar ese miedo a la caducidad.

La Tierra sin nosotros ha sufrido innumerables cambios en las formas de los continentes, mares y océanos, así como época de múltiples erupciones volcánicas y como decía un entrañable amigo geólogo; Artemio Cuenca Paya, en la era terciaria con temperaturas de media veinte grados superiores a las actuales. Que somos nosotros unos simios locos en periodo de evolución hacia unos verdaderos seres humanos. No animales engreídos ignorantes de tantas cosas y solo empleadores de una tecnológica que casi por unanimidad nadie sabe cómo se consigue que funcione.

Pues bien, la Naturaleza, la Madre y diosa Naturaleza tiene sus normas, donde existe unos equilibrios de las especies que la habitan, pero nosotros los simios; camino de humanos no cumplimos con ellas. Existe una sobrepoblación y un hiperconsumo.

Además, como animales que somos hoy en día no tenemos claro el equilibrio de hormonas sexuales: testosterona y progesterona que todos tenemos, parece que han cambiado de bando.

Los machos anímalos la testosterona les produce: agresividad, poder y dominio y esto no se puede obviar parece que caminamos hacia un tercer sexo con los citados desequilibrios. No se sabe si por la alimentación o que respiramos. Pero al camino que vamos, me temo que nuestra etapa de hegemonía sobre la Tierra pronto tocara a su fin, llevándonos a la extinción

“Quizá pronto, el planeta de los simios deje de ser una ficción”.