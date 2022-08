¡¡Hola!! ¿Hay alguien? ¿En serio a nadie le importa ver cómo arde España entera día tras día? Se están quemando miles y miles de hectáreas y nadie hace nada. Cada mañana me levanto con una nueva noticia, otro incendio declarado.

Desgraciadamente unas veces han sido producidos por la propia naturaleza, otros… otros han sido provocados por el ser humano. Y es que me atrevería a decir que en todos hay algo de culpa del ser humano pues, ¿si el monte tuviese sus cortafuegos limpios no se podría frenar el avance de un incendio? ¿Si las sanciones impuestas fuesen más graves no conseguiríamos frenar esta ola de incendios? Es evidente que los incendios son, en su mayoría, provocados en verano y claro, en verano no existe el desempleo, ni nos preocupa el calentamiento global, ni la sequía. El verano es esa época del año donde podemos estar cargándonos nuestro país, que lo importante seguirá siendo coger sitio en primera línea de playa. No es de extrañar que los ineptos que tenemos como representantes de los ciudadanos no se esfuercen, porque claro, es verano. El mal funcionamiento de las administraciones, la subida de la luz, gasóleo ya no importa.

Vivimos en una sociedad desmoralizada, acostumbrada a que los que nos gobiernan jueguen con nosotros, a que cada vez cueste más llegar a fin de mes. No vemos manifestaciones, ni represalias, pero sí millones de aficionados apoyando a un equipo o festejando las fiestas patronales. Así pues, vuelvo a preguntar: ¿hay alguien?