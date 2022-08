España arde, la natalidad cae más todavía. Pero los políticos siguen peleándose por la renovación del Poder judicial. Es la capacidad de perder tiempo y energías en lo que no tiene importancia, porque el poder judicial si unos políticos inútiles no son capaces de tomar una decisión, tendría que haber un mecanismo constitucional que lo renovara casi automáticamente. Pero unos datos que no ya este año –en que son alarmantes-, sino que desde hace decenios han sido más que relevantes para todos los ojos, no parecen ser objeto de estudio serio por parte de los políticos todos, tanto los del gobierno como los de una oposición, que ha sido gobierno no hace tanto o que manda actualmente en esferas autonómicas o locales. Los bosques se están quemando año tras año y los bosques siguen sucios y sin desbrozar los cortafuegos desde hace años; han nacido menos de 160000 niños este año, pero desde hace años se transmiten unos valores faltos de visión social y sin pizca de amor democrático que hace no desear o que no sea posible que la población en edad fértil quiera tener descendencia.

Haríamos bien en pensar sin prejuicios y con una visión crítica los problemas que realmente nos afectan, porque nadie lo hará por nosotros; y, además, los políticos son aquellas personas que nosotros queremos que nos representen.