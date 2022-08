Todos/as tenemos derecho a descansar e irnos de vacaciones. La mayoría de la gente activa a lo mejor prefiere irse a un lugar tranquilo, rodeado de la naturaleza para poder desconectar, relajarse y cargar las pilas. Estoy observando que, hablando de ese tema se ha creado mucho egoísmo por parte del consumidor que va a una cafetería o de compras en el mercadillo, cuando le dicen que no van a estar por "solo" una semana, el cliente ya se queja y no sabe ponerse en el lugar del personal que le atiende todo el año. ¿Acaso los clientes nos hemos hecho tan egoístas y caprichosos? Solo el comentario de una clienta en el mercadillo me dice todo: "Ah, no vais a estar la semana que viene, entonces me quedaré sin orejones y frutos secos. Bueno, me aguantaré." ¡Que pena y vaya preocupación por un alimento que no es básico!