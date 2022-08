Me parece que leí en una ocasión, "que la mujer del Cesas, ha de serlo y no parecerlo" ; A colación, vengo a comentar lo que ha revolucionado las redes sociales, sobre el tema de Sanna Marin, primera ministra finlandesa; La señora ministra en sus horas de asueto, puede hacer lo que considere apropiado, aunque no en su residencia oficial, y siempre que lo haga también con mesura, y desde luego no publicitar en las redes, los bailes de muy mal gusto, con mujeres basándose en los labios, la primera ministra abrazada a otras mujeres, los gritos, chillidos y devaneos con unas y con otras, participando siempre la ministra con todas en su residencia oficial, lugar escogido para sus juergas; En política y en todos los países, tanto los primeros ministros como los demás políticos(acordémonos del caso Prófumo),tienen que denotar respeto y ser respetuosos, al menos con sus votantes; no me vale el que dijeron, que si hubiera sido un hombre no tendría trascendencia, pues los que lo dicen, no se acuerdan que el primer ministro inglés Boris Johnson, ha caído de su pedestal por culpa también de fiestas, que no tenían que haberse celebrado al menos no haberlas grabado. Hay que serlo, no parecerlo. Respetaremos las intimidades de las personas públicas, pero siempre en su respetuosa y justa medida, y sin redes sociales que lo expongan, de forma que parece escabrosa..