Te despiertas y piensas en el largo día que tienes por delante. Te agobias, así que decides coger el móvil para no pensar. Las redes te hacen sentir peor. Mejor lo apagas. Te obligas a levantarte, ducharte, comer y respirar hondo para empezar a trabajar. Tratas de centrarte todo lo máximo en tu trabajo para no pensar. Pasas 8 horas de inestabilidad mental y emocional. Tu jornada termina. Tienes toda la tarde para salir, ver a tus amigos, disfrutar con tus hobbies. Pero no puedes. Vuelves a la cama, miras el móvil para no pensar. Las redes te hacen sentir peor. Mejor te duermes.