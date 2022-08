Siento decirlo, queda mucho camino por recorrer, los estereotipos de género, también en la moda, están muy arraigados en nuestra sociedad, pero que recientemente los actores Brad Pitt o Jason Momoa aparecieran en dos presentaciones cinematográficas con prendas que habitualmente lucen las mujeres, nos permite vislumbrar algo de esperanza.

Es cierto que la elección de la indumentaria del ex marido de Angelina Jolie no es ninguna novedad, Maluma, Kanye West, Vin Diesel o el negacionista Miguel Bosé, entre otros, suelen mostrarse en público vistiendo una falda sin ningún tipo de problema. El caso es que me parece más valiente y destacable lo que hizo Jason Momoa. El actor, al que conocemos por haber participado en Juego de Tronos, Fast and Furious, Aquaman y un sinfín de títulos más, asistió a la alfombra roja de un estreno con un bolso de mano rosa, dejando clara su postura ante los estereotipos de género.

Si el bolso de mano era suyo o no, da igual, lo destacable es que al actor le ha importado poco o nada mostrarse con un complemento que no encaja en lo que conocemos por accesorio “masculino”. A través de gestos como estos, entre todos, podemos ir acabando con los estereotipos de género que son, sin duda, perjudiciales para la sociedad, ya que prolongan las desigualdades.