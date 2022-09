El Estado español, como los del resto de los países de nuestro mundo, muestra contradicciones evidentes en no pocas de sus obligadas actividades sociales. Dichas actividades constituyen una de las razones principales por las que los ciudadanos han elegido a sus gobernantes. Una de estas contradicciones se da en nuestra sanidad pública en general y en la especialidad oftalmológica en particular, donde las listas de espera son enormes, especialmente en las de la cirugía de cataratas; ¿y dónde está uno de los fallos?, pues en la falta de ópticos que son los que pueden hacer eficazmente, la mayor parte de las actuaciones, no quirúrgicas ni patológicas, que en la actualidad realizan los oftalmólogos.

Solo alguna autonomía, ha permitido la entrada de algunos ópticos; si esto se generalizase en nuestra Sanidad Pública, se beneficiaría a nuestra sociedad, tanto en lo sanitario como en lo económico, y estoy convencido de que esta realidad, es bien conocida por no pocos de nuestros gobernantes, tanto de antes como de ahora.