Poco antes de producirse el exagerado duelo o cara a cara entre Sánchez y Feijóo, el líder conservador en su ansia por calentar el encuentro, va y suelta un exagerado discurso del que todos los medios se hicieron acopio de él, donde Feijóo se mofaba de Sánchez comparándole con un sanguinario dictador, un personaje del Gran escritor Gabriel García Márquez en su novela El otoño del patriarca, un relato magistral de la decadencia del poder. Se mire por donde se mire, esta comparación es inadmisible y menos aun proviniendo del líder de la oposición.

Y dirán ustedes que la ignorancia crea confusión, pero es que Feijóo no creo que sea ignorante, lo que ha demostrado es que no sabe guardar la dignidad pese a su permanente seriedad. Le pidió al presidente un cara a cara, y le fue concedido, pero parece que, en vez de aprovecharlo, se entregó a la suerte, y de sus palabras se percibía inspiración sugerente, y su presencia no deparó sorpresa alguna. De su diatriba se puede valorar el cinismo, sin propuestas, y seguimos percibiendo a un Feijóo empecinado en hacerse el duro, en el No es NO, faltón, no a toda propuesta proveniente del Gobierno para paliar la crisis energética y mitigar los efectos de la guerra.

Vaya, que Feijóo no pretende cambiar nada en ese PP, todo queda a la espera de si la inercia de las encuestas les sigue favorable. Y bueno, la comparación de Feijóo sobre Sánchez, no es admisible, del todo inaceptable. Pedro Sánchez es un presidente electo y democrático, nada de dictador ni sátrapa. ¡Qué asco de política y de algunos políticos! Todo muy tórrido, como este verano, y nuestros sentimientos se caldean. Lo de Feijóo no son más que palabras derramadas con ansia de provocar ansiedad en su rival. Pero se equivoca, es un conservador pertinaz, pero impropio.