Hoy he leído en el diario Información un artículo de opinión de su director Tomás Mayoral titulado: “Las jugarretas como un tren de ADIF a Alicante: suma y sigue”

Como en Alicante en particular en Ibi tenemos primicia en trenes de hojalata de los Hermanos Paya. Bueno ya somos primeros en algo, podría enumerar mil agravios, pero me voy a centrar en los ferroviarios, sin olvidar: autovía, puerto y aeropuerto; que de todo ha habido en esta España de las Autonomías; de la que Alicante, sale mal parada al pertenecer a la única no uniprovincial donde: la capital, la provincia central y el nombre de la misma no es otro que: Valencia. ¿Cuánto tiempo antes, llegó la estación Pintor Sorolla a Valencia y no la vergonzosa de ADIF aquí en nuestro Alicante? Aquí: “ni pá ya, ni pá ca” Estación término Atocha, ya sé que no todos los trenes, no tienen final en Chamartín, pero con el corredor andaluz, ¿Nosotros estamos más al sur que Valencia o no? Trenes de bajo coste o ahora que nos atiborran de noticias de óbito real en la tierra de la Gran Bretaña y sus hijos, de low cost. Como en Valencia llegan el 21 de febrero pasado y aquí demora tras demora, siendo a nivel comunitario la línea férrea más rentable. Gracias por aclararme Tomás, que Málaga va por delante a nivel nacional. Solo cabe que como cualquier delito y este lo es, existe un autor del mismo y una o muchas víctimas. El móvil; como no volviendo al idioma hegemónico hasta en la Comunidad Europea, aunque ya no sea miembro; el inglés; “EL MONEY” Por cierto; que móvil adicción tenemos.

El turismo en el sector terciario de la economía tiene mucho peso y claro como con la peregrina idea de llevar los tours operadores a Manises en vez de Altet, cosa que duro seis meses. Con el tren más de los mismo. ¿Qué pasa que los turistas van a elegir más Cullera o Gandía que Benidorm o Torrevieja? ¡Apaga y vámonos otra vez!

Alicante es con orgullo en juguetes primera y pionera con aquellos trenes de hojalata con los que nuestros padres el que podía jugaban.

Ahora. Señoras y señores de ADIF o RENFE y también de la Generalitat Valenciana, se lo ruego como imagino que muchas alicantinas y muchos alicantinos, ¡dejen ya de dar la lata!