Dice un refrán popular: ”Dime de qué presumes y te diré de qué careces”; así se le define al Partido Popular, presumen de ser los más constitucionalistas y todos sabemos que a día de hoy siguen incumpliendo la Constitución, en diciembre se cumplirán cuatro años sin renovar el órgano de gobierno de los jueces del CGPJ; parecía que el señor Feijoo venía como nuevo líder de la oposición a tender puentes con el Gobierno y a ejercer una política constructiva para servir a los interés de los ciudadanos más desfavorecidos, teniendo en cuenta la situación tan grave que vivimos, primeramente por la inesperada pandemia que arruinó a miles de familias que económicamente no pudieron superar el parón de tantos meses, después la subida del gas, contribuyo a que la luz se disparase, los combustibles etcétera; para acabarlo de arreglar sufrimos toda Europa, las consecuencias económicas que provocó la invasión de Ucrania por parte de Rusia y ello nos ha llevado a una inflación que no veíamos en más de cuatro décadas. ¿Qué espera el Partido Popular para renovar las Instituciones que manda la carta magna? Hace unos días nos enteramos que el señor Casado había pactado en secreto con el PSOE una renovación de dichos órganos, firmada por ambas partes, pero el señor Feijóo, ahora lo niega, está claro que no tienen ningún interés de renovar los órganos judiciales, sobre todo porque todos sabemos que el PP sigue teniendo muchas causas pendientes y tienen colocados a sus jueces conservadores que les protegen, sobre todo en la sala segunda del Tribunal Supremo, que es ahí donde van a instruirse los casos más graves, por ese motivo no admiten entrada de nuevos jueces progresistas.