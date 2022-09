Ha fallecido la reina de Inglaterra Isabel II a sus 96 años y un reinado de 70. La he recordado, no solo por su simpatía que irradiaba, sino además por un acto de verdadera educación y corrección hacia España, que voy a narrar. En una ocasión y no muy lejana en el tiempo, el ínclito e insultador contra España, Fabian Picardo, que se irroga el título de ministro principal de una roca colonia y propiedad de España, (dicen los politólogos, que no puede ser ministro, de una colonia que la ONU ha sentenciado que se descolonice Gibraltar). Un día a este Fabian Picardo se le ocurrió la mala idea y falta de escrúpulos, de invitar a la reina Isabel II a visitar Gibraltar. La regia figura le contestó que no iría a Gibraltar, pues no deseaba conturbar la paz y la buena relación con los españoles, que no merecían este agravio", fue un gesto real de gran corazón, que me ganó mucho más su simpatía y la especial actuación, demostrando su hondo calado político, gran discreción y educación hacia todos los españoles. Gran reina, gran leyenda histórica para los libros. Gran reina inglesa para el mundo. Descanse en paz.