Son las 3 de la mañana y me dirijo con mi novia a casa de mis padres a dormir. Lo que resultaría una situación común a la de cualquier joven no lo resulta para mí, ya que yo – pese a la situación del alquiler en esta ciudad – ya no vivo en casa de mis padres. La situación en la que ya me encuentro es bastante más crispante e impotente; no puedo dormir en mi propio domicilio, y el motivo de ello es aún más crispante y demoledor: una total inoperancia y falta de asistencia ofrecida por la propia Policía Local. La situación en la que yo me encuentro es más de dos meses de constantes ladridos por parte del perro de un vecino (los cuales pueden extenderse hasta las 5 de la mañana en los fines de semana), de constantes intentos de explicárselo e intentar ayudar de todas las formas (con nula colaboración), y de constantes llamadas a la Policía Local las cuales han sido respondidas en su totalidad con una total falta de atención e incluso con chulería. La situación en la que estoy (y en la que seguiré dado que nadie actúa) es una en la que mi pareja y yo hemos registrado más de 40 llamadas a la centralita de la Policía Local, desde la cual se nos ha dicho que pasaría una patrulla a comprobar la situación (nunca ha pasado), que lo pondrían en conocimiento de la unidad canina (recibimos una llamada y ahí acabó la actuación) y en la que finalmente se nos ha dicho que ellos no se ocupaban de esos asuntos, que no iban a ir por unos ladridos y que salvo maltrato animal ellos no iban a interceder en la situación. ¿No es maltrato el no poder dormir ni en tu propia casa?

Mi pareja y yo estamos exhaustos, impotentes y cabreados, porque lo que estamos presenciando y sufriendo es una total desidia y una falta absoluta de un trabajo que debería estar realizando la Policía y que nos vemos nosotros haciendo. Mi pareja trabaja por las mañanas y yo entro a trabajar muchos sábados y domingos a las 8:00 de la mañana: ¿Es tolerable una situación así? ¿Está la Policía tan desbordada los 7 días de la semana como nos dicen y repiten continuamente? ¿Es normal que directamente nos digan que no van a venir? ¿Voy a tener que irme de mi propio piso porque tras más de dos meses no se ha venido ni a comprobar la situación en ningún momento? Son ya muchas preguntas con una misma conclusión: indefensión.