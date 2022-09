Entro en un supermercado para comprar un nuevo litro de zumo de naranjas, que uno mismo se lo hace y se lo sirve, de la máquina que lo produce. Observo que de un día para otro ese litro había subido de precio. Pregunto el motivo de la subida, a la vez que les hago notar, que el sabor de la naranja era muy alimonado, ácido y áspero. Me contestan que el precio sube porque las naranjas son subafricanas, y los portes las encarecen, aunque la calidad no sea la de nuestra naranja valenciana, única de buen sabor en el mundo entero. Me extraña que no haya naranjas valencianas almacenadas como siempre en cámaras, y es extraño que tengan que surtirse los supermercados con estas naranjas flojas de sabor. Cuando no son estas de Subáfrica, serán argentinas o de Israel. Los que compran al por mayor deberían presionar para que bajasen el precio por la mala calidad. Queremos tomar zumos de naranjas valencianas.