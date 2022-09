No es Casualidad cuando algo se repite hasta la saciedad, creando angustia y ansiedad. No puede ser casualidad, cuando algo se reitera con asiduidad. Es agravante y no atenuante, actuar con saña contra Alicante. Es indignante dar siempre marcha atrás y no para empujar hacia adelante.

¿Por qué se procede de esta forma; con alevosía? ¿Por qué de tanta dañina sangría?

Una cuestión geográfica: ¿Valencia esta al Norte o al Sur de Alicante y como consecuencia Alicante está el Sur o al Norte de Valencia? Lo digo porque si la estación de Chamartín esta al Norte de Madrid y como es de sentido común, es estación de tránsito de los trenes que van hacia el Norte de España, es lógico que pasen por ella; pero no como estación termino.

Ahora viene la siguiente cuestión si los trenes que vienen; no sé cuándo de Orihuela y Murcia, tienen por termino Atocha como los trenes que llegan a Madrid procedentes de Sur, como es el caso de Andalucía, reitero: ¿Valencia esta al Norte o es Alicante la que no está al Sur? Parece que el mapa se le ha dado la vuelta. Señor presidente de RENFE; que no de ADIF que es gallega; María Luisa Domínguez González; es usted historiador Isaías Táboas Suárez, valenciano por más señas y, por tanto, valedor de lo suyo; que no lo nuestro. ¿Conoce muy bien la geografía comunitaria; ¿verdad?

Alicantinas y Alicantinos, este pasotismo sobre temas de calado y la poca contestación, hacen del fatalismo una religión, que no es porque dios quiera, ni ese ojalá todo cambie.

Si no se lucha por lo justo, no esperemos que los demás lo resuelvan, que aquí; ¡Nada es Casualidad!

La Generalitat Valenciana, me parece que mucho le queda que hacer en este tema y si no hace más; no será por Casualidad. Me recuerdan esa historia; que no valenciana, de Poncio Pilatos; lavándose las manos.