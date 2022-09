Lo vemos todos los días, mejor dicho, lo escuchamos a diario. Ellas, las eléctricas, se erigen inocentes frente a la pléyade de críticas que en forma de alud, les caen a diario. No hay español e incluso europeo al que no le corroa la indignación ante los elevadísimos beneficios que andan generando estas industrias aunque al contrario, nuestra factura de luz nos esté constriñendo la existencia por su elevado coste. Pero ellos los mandamases de las compañías eléctricas aducen en su diatriba de descargo, aromas muertos y banalidades que no se pueden justificar. Y no todo vale en esto del mercado libre, por eso los ministros de Energía de la UE, acuerdan limitar los beneficios extraordinarios de las eléctricas. Y tampoco han olvidado poner un precio límite del gas ruso importado, y solicitar una aportación solidaria de las compañías energéticas de gas y petróleo.

Estamos sometidos al ahorro energético, no nos queda otra, la estupidez y prepotencia de Putin nos ha llevado a los europeos a impulsar ese ahorro de energías, sean del tipo que sean. Lo queramos o no, la guerra en Ucrania provoca un fuerte impacto en lo referente a los costes de la energía. Nos gustaría que hubiera un tope máximo a los beneficios obtenidos de la generación de electricidad a partir de la energía eólica y solar, del carbón y de la energía nuclear. Lo importante para afrontar todas estas medidas, es que en la sala europea las sombras de la inestabilidad no nos ocupen, y para eso hay que reforzar la unidad de todos los países. Lo queramos o no, de alguna manera estamos en guerra, y frente al resplandor de su macabra destrucción, nuestras pupilas se arrebatan, aunque a nosotros sólo nos toque el bolsillo, por lo que es menester limitar esos beneficios de las eléctricas.