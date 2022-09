Anteayer leí en el diario INFORMACIÓN de Alicante una noticia relativa a la paella. En dicho artículo se hacen afirmaciones como ésta: "Dabiz Muñoz considera que todo lo que se cocine en una paellera, es una paella".

Como sin duda ustedes conocen, la palabra "paella" tiene una doble acepción. Es, por una parte, el recipiente en el que se cocina y, por otra, la comida que se prepara en dicho recipiente. Esto mismo ocurre con otros recipientes culinarios: caldero, olla, puchero, ... En consecuencia, considero inadecuado e innecesario inventarse una palabra nueva para el recipiente. La palabra "paellera" debe reservarse, en todo caso, para la mujer que hace la paella. Por la misma razón, podríamos inventarnos las palabras "calderero", "ollera" o "pucherero" para referirnos a los recipientes culinarios.

Situaciones parecidas se dan en el uso de otras palabras innecesarias o inadecuadas, aunque en este caso no recojo ejemplos de su diario.

Una de ellas es la palabra "modisto", referida al hombre que se dedica a la moda. Muchas profesiones se indican por la terminación "-ista", indistintamente de que el profesional sea mujer u hombre, por ejemplo, "dentista". Considero que la palabra "modisto" es innecesaria y debería dejar de usarse.

Terminaré la carta refiriéndome a otra palabra que me toca muy de cerca por mi profesión, concretamente el uso inadecuado de la palabra "químicos", como sustantivo, en lugar de "productos químicos". Hace unos días, en el Telediario de TVE1, la locutora, refiriéndose a la obtención de hidrocarburos por "fracking" en Estados Unidos, utilizó varias veces esta palabra. En castellano, el sustantivo "químicos" hace referencia, exclusivamente, a los profesionales de la química, como es mi caso. Por eso, no me hace gracia que se fumigue con "químicos", por ejemplo. Este uso inadecuado procede, probablemente, de una incorrecta traducción del inglés. El adjetivo inglés "chemical" se traduce por el adjetivo castellano "químico" (chemical bond = enlace químico), mientras que el sustantivo inglés "chemicals" se traduce por el sustantivo castellano "productos químicos". Por último, el sustantivo inglés "chemists"

(profesionales de la química) se traduce por el sustantivo castellano "químicos".

Termino dándoles las gracias por la atención que le dediquen a esta carta. Les exhorto amablemente a que utilicen un lenguaje correcto en su periódico, del que soy socio y lector habitual.