Cuando yo era director de una sucursal bancaria tenia en mi Oficina un Apoderado que era muy fino al hablar. Teníamos un cliente que en ocasiones dentro de sus remesas de efectos para descontar metía alguna “bicicleta” y cuando el apoderado entraba en mi despacho para que le autorizara el descuento de una remesa de este cliente me decía “Cuidado jefe que este no la quiere meter blandita”.

Cuento esto porque creo que el Gobierno de Pedro Sánchez también nos la quiere meter blandita. Los ciudadanos que apuestan a la bonoloto o la primitiva saben que desde hace muchos años la bonoloto se jugaba de lunes a viernes y la primitiva los jueves y sábados, pues bien, hace unas semanas aumentó el número de sorteos de la primitiva y este lunes el número de sorteos de la bonoloto, de manera que la primitiva se juega lunes, jueves y sábados y la bonoloto todos los días de la semana. Para aquellos que suelen jugar durante toda la semana (la mayoría) estos cambios significan una subida superior al 15% de gasto, si bien es cierto que el apostar es decisión de uno mismo quien le pone puertas al campo de lo único que te puede hacer soñar en salir de tu miseria. Si este Gobierno no se cansa de repetir que no quiere que suba la inflación a que “coño” viene modificar el costo de algo que era de las pocas c osas que no habían subido.