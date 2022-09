En octubre de 2021 me dirigí por tercera vez y por escrito “Solicitud de reparación de deficiencias en aceras y espacios públicos” al señor alcalde del ayuntamiento de Alicante en los que notificaba la necesidad del arreglo de escaleras y muros que se encuentran, cada vez más y como he dicho al principio: sucios, deteriorados extremadamente y, lo más importante, con el peligro que supone a los viandantes, especialmente niños y mayores de la Asociación APSA, que suelen salir en el tiempo de recreo a almorzar y jugar por este entorno por lo que, ante la desidia y falta de respuesta por parte de la autoridad local es por lo que me dirijo a usted después de un largo periplo por las dependencias municipales con el fin de poner en conocimiento de la opinión pública el problema de insalubridad, deterioro y, especialmente, de peligro que existe en la calle Zarandieta dentro de los números uno y siete, zona de Campoamor Norte, y poder conseguir que, por fin, tomen cartas en el asunto que entiendo de máxima prioridad y así evitar males mayores a las personas que por allí transitan.

Aprovecho para darle las gracias por esta ventana, siempre abierta, en pos de la ciudadanía.