No es de extrañar, todo su ser desprende intolerancia, como esos arcaicos y vergonzosos ideales que emanan de su ideario franquista, por eso no nos sorprende que, a Abascal se le raje el alma viendo a tantos católicos que abarrotaban en la Facultad de Económicas de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, su Aula Magna. Esta es una universidad privada, propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas (ACP), y donde Abascal no tuvo impedimentos para instar a los católicos a ser intolerantes y no tener tantas tragaderas con sus principios, a la vez que, sin impedimento alguno por el foro allí convocado, ha tachado al presidente del Gobierno de psicópata y tirano.

¿Por qué apela Abascal al voto más confesional más integrista? Me preocupan las tragaderas de los católicos, su capacidad de aguante para hacer un voto pragmático y no votar principios. Y en realidad lo que está cuestionando es a los católicos que votan al PP pese a que no ha abolido el derecho al aborto, y claro se reafirmó en su defensa al derecho a la vida, desde la concepción a su extinción natural. También quiere una unión con el PP para echar a Sánchez de la Moncloa. Pero para este pacto, el PP ha de ser incólume y puro, y no pactar con el PNV, y si por si acaso, deja caer que ETA no mata porque no le hace falta. Si le hiciera falta, volvería a matar. En fin, una joyita de hombre este Abascal. Pretende repartir equidad, cuando en realidad pondera sus ventajas delirantes. Siempre con palabras estragadas, para paladares selectos. A él no le quedan borrosos en la neblina los recuerdos del pasado, se le nota en su manera y formas de expresar sus emociones y sentimientos. La vida brama crisis y preocupación, pero él sigue predicando ideales franquistas y trasnochados. Intolerante Abascal.