Es bastante habitual encontrarse con personas que siempre hablan “ex cátedra”, que no solo se conceden a sí mismos la autoridad sobre cualquier tema de debate, si no que se permiten decir a los demás, sin torcer el gesto, que están equivocados, que la única opinión válida es la suya, y que no dan la menor oportunidad de réplica.

Cuando uno se tropieza con situaciones de este tipo en reuniones de trabajo o de familia, o en juntas de Comunidades de Vecinos, por citar solo algunas de las muchas ocasiones en las que emergen los citados “sabios·, se puede optar por discutir, en vano, o por aceptar sin más sus planteamientos aunque nos parezcan descabellados. Quienes así actúan, no solo se contentan con llevarse siempre el gato al agua y con dar lecciones gratis a todo el mundo, si no que suelen mirar por encima del hombro como si tuvieran el secreto de la piedra filosofal. Es muy tentador comportarse así en ocasiones pero hay que tratar de evitarlo porque se puede caer en el ridículo fácilmente ya que solo a los tontos se les da siempre la razón aunque no la tengan para no entrar en absurdas polémicas. Seguro que yo habré hecho el tonto en alguna ocasión que prefiero no recordarlo para que no me salgan los colores.