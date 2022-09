Quienes no tenemos idea del galimatías de bajadas de impuestos con las que no bombardean a diario, percibimos esto como el cielo deshilachándose en colores más oscuros que claros, los pensamientos de los no entendidos, bullen, los impuestos nos afectan como españoles y nos hace pensar. Los partidos compiten a la baja, pero es que en el PP parece que se ha instituido un mantra como dogma de fe para bajar impuestos, aunque en realidad lo que pretende es proteger los intereses de las grandes empresas y fortunas (los ricos). Su idea pasa por bajar impuestos, pues dicen que eso aumenta el crecimiento de la economía, pero parece que no es así.

El Gobierno contraataca con un paquete de medidas fiscales que, en principio semeja más justo. La capacidad de raciocinio para los que no sabemos de economía, nos dice que quien más ha de contribuir a las arcas públicas es quien más gana y más tiene. Así que, el mantra del PP, no sólo no es justo, sino mentiroso. Nosotros podemos llegar a pensar que la derecha piensa y tributa en su beneficio, en tanto que la izquierda quiere recaudar más entre las grandes fortunas y empresas, para luego distribuir y mejorar la vida de todos los españoles. Gozamos de un merecido Estado de bienestar y no queremos mermarlo sistemáticamente. Así que, el modelo de impuestos de Feijóo, es de calado ideológico, por eso, el nuevo paquete de medidas fiscales del Gobierno, viene a contrarrestar esas bajadas del impuesto del Patrimonio en las Comunidades gobernadas por el PP y que claramente beneficiaban a los ricos. Igual con las medidas del Gobierno cesa esa voracidad, locura por bajar impuestos, y todas las barcas de bajadas presupuestarias, quedan varadas sobre la arena en la playa. Luego, cuando pasen las elecciones, Dios dirá.