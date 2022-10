Ha muerto José María Hernández Mata, ha muerto antes de hora, sin que se le haya hecho el homenaje que el barrio de la Florida le debe. Siempre he dicho que lo que él se merece no es que le dediquen una calle, sino un monumento por todo lo que ha hecho por la Florida, que es mucho, como los que hemos trabajado con él lo sabemos. Pero nadie ha reconocido su trabajo. Él nació lejos de la Florida. Yo nací en la Florida pero jamás en la vida podría acercarme al trabajo que él ha hecho. Él y Felicidad Sánchez formaban un tándem que no fue suficientemente reconocido, un tándem de lo más efectivo que he visto. La Florida es hoy un barrio extraordinario con colegio, instituto, incluso con un centro de salud, que antes no había. Todo eso lo hicimos todos los que estábamos en la Asociación, pero el verdadero mérito lo tenía su entusiasmo. Felizmente ha dejado un buen equipo que continúa su trabajo por nuestro barrio desde la asociación La Voz.