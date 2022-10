Desde hace cinco semanas, nos estamos movilizando para que no se talen los árboles de la avenida Constitución, las Melias.

Hasta ahora hay más de una veintena de colectivos, asociaciones y todos los partidos de la izquierda apoyando y trabajando para reivindicar que las medias se queden donde están, pues están sanas y llegaron a la madurez para regalarnos sombra y colaborar con aire saludable para la ciudadanía. Deben ser cuidadas como ser vivo y por qué no? tal vez en un futuro, incluidas en la lista de árboles monumentales de la comunidad Valenciana como otras melias que ya están en la lista. Todos los que se vuelcan en salvar las melias no es solo por ellas: detrás hay una segunda lectura, todos estos colectivos muestran la sociedad del tiempo en que vivimos, la del siglo XXI . Por lo que se reclama una ciudad sostenible, una ciudad incluida en la naturaleza y no al revés :el hormigón y el asfalto por encima de esta. Necesitamos menos gris y más verde.

En el siglo pasado se apostó por arrasar primero toda naturaleza que había en el lugar y construir calles, aceras, edificios... como prioridad y luego motear el espacio con minúsculos puntos de arbolado y plantas. Ahora ya aprendimos las consecuencias. Eso debe quedar atrás. La sociedad de hoy avanza hacia lo contrario avanza hacia la salud del planeta como prioridad por lo tanto hablamos de nuestra salud y de ciudades saludables por lo que además de no a la tala de las Melias, estamos mandando este mensaje: queremos una ciudad integrada en la naturaleza donde me sienta seguro. Con espacios de refrigeración para las altas temperaturas como nos ofrecen la sombra de los árboles. Además necesitamos espacios ajardinados que junto con los árboles contribuyan a la bienestar de la ciudadanía. Queremos que los alcaldes que nos representen tengan esa mentalidad actual. Mentalidad que conlleva el mensaje de que la flora y fauna de las ciudades se deben cuidar por lo que el Ayuntamiento debe priorizar a la hora de hacer los proyectos para las zonas verdes de la ciudad: que tengan los cuidados necesarios, las podas justas y necesarias, fitosanitarios ecológicos que no sean dañinos para la salud ni con el medioambiente, alcorques más grandes para los arboles.. En fin, todo lo que en este siglo ya sabemos que es prioritario, cuidar la salud de la naturaleza , por lo tanto de toda persona.

A día de hoy Barcala nos muestra que se quedó un poco atrasado ya que no apuesta como prioridad por una ciudad verde sino que pasa muy de puntillas: debería ser el primero en tener la idea de actualizar y adecuar leyes o normas ciudadanas con el fin de hacer ciudades del siglo XXI , ciudades saludables. Debería, también, de adaptar en todo proyecto nuevo el respeto por los árboles que ya existan y plantar más.

Por las Melias de la avenida Constitución y por todo esto nos concentramos todos los viernes de 19 horas a 21 horas en la avenida Constitución de Alicante hasta que el alcalde asegure que las melias se quedan en su sitio de toda una vida.