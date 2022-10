La imagen que se acompaña no está sacada de una película de terror (aunque bien podría). Es la de un pasadizo muy real, por el que pasan a diario cientos de personas de todas las edades. Sí, ese que une las dos orillas de la Avenida Denia, entre el Colegio de Médicos y el barrio de La Goteta. Y me pregunto cuántas veces lo habrán transitado las personas responsables de que Alicante no tenga aberraciones de este tipo. Invitados quedan...

Y, ya, de paso, pueden darse una vueltecita nocturna por el parque contiguo (Campo de los Almendros), para disfrutar de la no iluminación y del insano aroma a excrementos y orines de todo tipo. ¡Ah!, si vienen en coche, tengan paciencia, porque las entradas y salidas no son precisamente cómodas. Otro día hablaremos de la regularidad y frecuencia del autobús 23. Pues eso, que Goteta a goteta, el vaso ya desborda. ¿Se podría hacer algo? Supongo que sí, pero… ¿quién, y cuándo empezamos?