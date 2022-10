El lunes 10 de octubre se conmemoró el Día de la Salud Mental. Intuyo que este año se ha hablado más de ello entre la clase política, en los medios, en los centros de trabajo, en los encuentros entre amigos y familiares. El #saludmental ya está aquí, podríamos tener la tentación de decir que ha venido para quedarse pero sinceramente tengo grandes dudas.

Vivimos en una sociedad hiper individualizada, donde lo inmediato ha sustituido a lo importante, donde el tiempo es lo más valioso porque carecemos de él, debido a nuestro empeño en ocuparlo con actividades y tareas infinitas para no perderlo. A todo esto se le suma una estructura rígida, que no permite el fallo, que dudosamente empatiza con el otro. Ante este panorama reivindico el derecho a fallar, a no ser perfectos, a olvidarnos de las cosas y a tener que volver a empezar, todo ello sin sentir que hemos fracasado, que somos un desastre o que no encajamos.

Al margen de los factores biológicos, si no ponemos el foco en los factores ambientales, sociales, estructurales… que afectan nuestras vidas y por tanto nuestra salud seguirá siendo simplemente un #