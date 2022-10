Hora inhóspita la que vivimos, cuando la guerra de Ucrania no es suficiente y se menta utilizar el arma nuclear, llevándonos a hablar del Armagedón nuclear en vez de permitirnos continuar nuestras vidas, disfrutar sin mayores sobresaltos de los condicionantes del día a día. Pero no, el tirano ruso, el emperador de la codicia, el zar de los zares, pretende ser recordado como el mayor de los sátrapas rusos. Se niega a soltar su presa, aunque ésta se ha revuelto y le muerde ya el trasero. Putin manda a sus compatriotas más humildes y deprimidos a la lucha, al frente de batalla donde es más que posible que les envíe a sabiendas a la muerte. Muertes absurdas que crean sombras de confusión y miedo en los ojos de aquellos que han de perseguir sombras espeluznantes agitadas por la invisibilidad de las balas que silban o los obuses que matan.

En el frente de batalla no todo es temer morir, matas para que no te maten. Tener miedo no nos impide avanzar para enfrentarlo, pero Putin no tiene miedo, no lucha, no vive en primera persona lo que es una guerra. Le basta amenazar perdidamente con el uso de bombas nucleares, de ahí que sea Joe Biden, su homólogo de EEUU quien recuerde al mundo y a Putin, que desde los años 60, estamos más cerca que nunca de esa hecatombe que ha de significar el fin del mundo que conocemos, y la destrucción humana. Queda ya muy lejos aquella crisis nuclear conocida como la crisis de los misiles de Cuba. La amenaza nuclear es muy real, ojalá que no se llegue a utilizar por parte de nadie. Quiera Dios que encontremos la salida a esta grave crisis, que Rusia regrese a su frontera y Ucrania recupere su territorio, su gente en la diáspora y su libertad. No creo que se puedan usar armas tácticas nucleares sin terminar en el Armagedón.