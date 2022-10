En los últimos años el mundo ha cambiado tantísimo para mal, que no reconozco el bien que nos venden los políticos todos los días, solo intentan enfrentarnos unos con otros, lejos quedan aquellos políticos que llegaban al Gobierno en los primeros años de democracia, para mejorar la vida de las personas por encima de sus intereses personales, ya que la falta de libertades de la Dictadura todavía se olía y se palpaba y necesitábamos emular el progreso de los países vecinos que nos llevaban décadas de ventaja; En los últimos años, solo vemos que desgracias; en el 2008 nos arrastró en Europa la caída del Lehman Brothers con la mayor crisis financiera conocida, la famosa burbuja de la construcción, dejo más de cinco millones de parados en España, más de tres millones de familias sin su hogar con los desahucios, las colas del hambre, etc… una década de sufrimiento siempre para los más vulnerables, ya que los empresarios mejor situados se enriquecieron mucho más con la especulación; los políticos lejos de rebajarse el sueldo y de prescindir de la mayoría de asesores, siguieron con el discurso de que debíamos apretarnos más el cinturón y en lugar de rescatar a las personas se rescató la banca, que todavía no han devuelto, pero ponen el grito en el cielo, cuando se les pide un esfuerzo para ayudar a bajar la inflación que ahoga a las familias más vulnerables, y a las empresas que no se habían recuperado de la pandemia; y en lugar de pedir todos por la Paz y acabar con la matanza de miles de civiles inocentes ucranianos, por el delirio de grandeza de Putin, aplaudimos la masiva compra de armas a EE.UU para seguir matando. Qué tipo de futuro le espera a la humanidad con esas conductas inhumanas?