Durante el trascurso de los actos del desfile militar en nuestra Fiesta Nacional, un grupo de intransigentes con polvo de culpabilidad en la conciencia, abuchearon al presidente del Gobierno de España por hacer esperar cincuenta segundos a sus Majestades los Reyes de España, al parecer por un error en el protocolo. No cumplen la ley y no respetan las más mínimas reglas protocolarias. Pese a estas anomalías nada deseables, la normalidad se adueñó de los actos del desfile militar por la Castellana de Madrid, y su posterior multitudinaria recepción en el Palacio Real. Lo de los abucheos a un presidente democrático, no tiene nombre, y sólo porque es del PSOE.

Me avergonzó escuchar esos abucheos, pitos y frases malsonantes de personas de diversa índole, algunos junto a sus hijos pequeños que veían el desfile. Radicales ultras y maleducados con ansia de notoriedad. Además, en la tribuna de invitados algunos familiares de militares, en presencia del Rey lanzan diatribas contra el presidente del Gobierno, esto ya es intolerable. El Rey no es patrimonio de la derecha o la ultraderecha, los reyes lo son de España, de todos los españoles, incluso de los republicanos en tanto siga proclamada la Monarquía como forma democrática de Gobierno. Destacar esa actitud totalmente infantil de Vox, escenificando su irrupción en el Congreso de los Diputados 50 segundos tarde, interrumpiendo el discurso de Pedro Sánchez sobre el plan energético, al entrar en la sala, como en un patio de colegio, provocando por su alboroto la interrupción momentánea del uso de la palabra del presidente del Gobierno. Nada nuevo bajo el sol, normalidad entre el mundo ultra y radical. Siempre con ojos de mirada de desplante, odio y añoranza de tiempos pretéritos en el corazón. ¡Qué pena!