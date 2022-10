Uno se pregunta: ¿Cómo los números tienen cierta repetición a la hora de utilizarlos? Contemos hasta TRES: No hay dos sin tres. Tres son multitud. En el mus el tres, es un rey. En el pódium tres medallas. Los triunviratos, las trilogías, la santísima Trinidad. Las tres negaciones de Pedro. Las tres tentaciones. Corriente trifásica. Etc., etc., etc. Bueno y el un, dos, tres responda otra vez.

Ayer en las primarias del PSOE local, para decidir quién sería la candidata a presidir la alcaldía de Alicante y quizá quien sabe, preside la Diputación Provincial. Dos mujeres: Ana o María José o viceversa. A las 20 horas y veinte minutos ya se conocía el resultado. Participación cercana al 65 %, dado la que en procesos electorales de índole internos se habían producido recientemente, fue alta, aunque no para todos, que le buscan tres pies al gato. Sigamos con los porcentajes. Ganadora Ana con algo más del 66%, segunda María José con algo más del 28 % y un tercer candidato que creo se apellidaba, Blanco con un 5 %. Este no se si es, su apellido o un anónimo que por miedo al ridículo no dio su nombre, muy licito, pero poco práctico. Un abrazo que, en la sede de la Unión General de los Trabajadores, bien puede ser un apretón de manos. Como símbolo de que a partir de ahora todas a una. Unidad y liderazgo para con un proyecto de cohesión y coherente, con toda la militancia y simpatizantes al frente, llegué a un logro. Primero de todos a por la alcaldía, no por un partido en el poder. Sino porque Alicante se merece que otra forma progresista de hacer las cosas. No la desidia que nos viene persiguiendo desde hace años, celebramos ya las bodas de plata de una ciudad medalla de plata que no de hojalata en suciedad y si siguen los mismos, pronto seremos lideres en lo citado y en dejadez. Enhorabuena Ana, aquí estaremos para ayudar al logro necesario y urgente de cambiar esa dinámica del incompetente equipo de gobierno municipal. Para ello creo que habría que estudiar el porqué de la abstención en las últimas elecciones ya sean internas o en las municipales de 2019. Estudiar por edades, sexos, barrios, etc. Para recuperar, siendo bien pensados, aquellos desencantados de la política que casi con toda seguridad son personas de izquierdas. Pues la derecha como fieles a la Iglesia no falta a misa, digo a las urnas. Me despido en esta carta, dando las gracias a todas las personas que, de forma independiente, nos Informan a Diario. Ana esperamos contigo que las próximas elecciones del mañana; seguro como dices, dejándonos la piel todos. Primero por el bien de Alicante y sus alicantinos y alicantinas. Se GANA. Por un Alicante que avanza mirando para Adelante, Ganemos ese 28 de mayo de 2023. ¡Mira acaba en TRES!