Creo que realizar un deporte de equipo es una de las mejores experiencias que alguien puede tener a lo largo de su infancia y adolescencia. No sólo por lo que supone físicamente (ser activo y estar en forma siempre es positivo) sino también por los valores que aporta. Compañerismo, amistad, perseverancia, esfuerzo, positivismo, empatía,... son sólo algunos de los muchos valores que obtuve gracias a haber formado parte de un equipo de baloncesto durante 15 años de mi vida. Viví experiencias que posiblemente no habría adquirido de ninguna otra forma. Es por esto que siempre estaré agradecida de haber podido formar parte de un equipo maravilloso, del que me llevé amistades y experiencias para toda una vida.