Hace unos días, caminando por el paseo de Urbanova vi que Paco, el pescador de Urbanova, con su cochecito de minusválido, su gorra puesta y su caña de pescar en ristre iba a su lugar preferido. Nos saludamos y proseguí con mi paseo. Al regreso, observé que no estaba en su lugar habitual sino en otro más alejado de la orilla. Me acerqué encontrándole enojado, enfadado y algo más debido a que habían quitado, unos trabajadores del ayuntamiento, unos trozos de pasarela de madera que llegaba a unos dos metros del agua y que era el lugar donde, con su cochecito, Paco se ponía a pescar, ejerciendo así una de sus aficiones favoritas durante unas tres horas de la mañana. Al verlo tan decaído y con su alegría por los suelos le dije que iba a escribir una carta al Información para explicar su situación. Así lo he hecho, con la esperanza de que sea publicada y pueda servir para que el ciudadano Barcala, alcalde de Alicante y ciudadana de playas Sánchez Zamora, apelen a su sentimiento pensando que: el político está para servir al ciudadano. Digo esto basándome en que, si hubiesen pateado Urbanova, perla económica para el ayuntamiento por las obligaciones económicas de los propietarios satisfechas y por los escasos derechos cívicos, sociales,...que perciben, les hubiese llamado la atención de un pescador que, casi todos los días por no decir todos, llamaba la atención a propios y extraños haciendo grande y enorme lo de QUERER ES PODER. Sencillamente ciudadanos políticos: háganlo ustedes también y favorecerán a esa minoría ciudadana como es Paco, el pescador de Urbanova. Seguro que dormirán más tranquilos si es que no duermen ya.