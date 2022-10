Vivo en Avda. de Xixo en Benidorm y desde hace un mes está cortada la Avda. de la Armada Española por obras. Justamente en la Urbanización El Olivar hay una parada de autobús, la línea 03 que es el que suelo utilizar. Utilizo un día ese transporte desde la Plaza Triangular hasta Xixo pero como no hay señal de parada no me abre la puerta para apearme. Le digo al conductor que me deje en el Sprinter y dice que no hay señal y, por tanto, no me deja y finalmente me para cerca del hotel Bali.

La señal de la Avda. de la Armada Española, en el Olivar, está justo a 40 metros del Sprinter; pore lo que sugiero a quien corresponda que quite la señal del Olivar, ahora inactiva y la pongan en Xixo, porque en cualquier caso el autobús tiene que desplazarse por allí. La lógica inteligente debe imperar al pensamiento absurdo, espero.