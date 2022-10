Como todos los años, este fin de semana cambiamos al horario de invierno. Más allá de la adecuación del cambio de hora para ahorrar energía, algunos piden que deberíamos llevar la hora de Londres y no la de París porque estamos en el meridiano 0 (como Londres) y que fue Franco quien la cambió. Me permito, ya lo he hecho alguna vez, señalar algunas cosas. El domingo 30 de octubre (primer día con el horario de invierno), el Sol sale en Alicante a las 7.25, en Londres a las 6.50 y en París a las 7.34. Es decir, aquí el Sol sale casi a la vez que en Paris (10 minutos de diferencia) y no como en Londres (35 minutos de diferencia). En Alicante, el Sol se pone a las 18.03, en Londres a las 16.37 y en París a las 17.33. De nuevo, el Sol se pone aquí a una hora más parecida que la de París (30 minutos después) que de Londres (una hora y 26 minutos después) Así que, manteniendonos en la huso centro europeo (el que ahora tiene Francia, Italia o Alemania), el Sol está saliendo y poniéndose de forma mucho más parecida a lo que lo hace en París que en Londres. Por eso, lo razonable es que sigamos con una hora más de reloj que el Reino Unido, y dejemos de pensar quién hizo el cambio y porqué motivos.