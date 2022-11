Usted habrá visto como yo las últimas manifestaciones sobre las pensiones y sólo me cabe decirle una cosa: los pensionistas tienen razón. Hay pensiones en España que son miserables y su Gobierno, igual que los anteriores, no pone remedio, cuando la solución no es tan difícil. Según tengo entendido el aumento de las pensiones es para todos los pensionistas igual, es decir, que si aumenta por ejemplo un 5% se aplica a todos por igual, tengan una pensión de 2.000 o de 600 €, lo que es absurdo además de incrementar cada año la diferencia entre las más altas y las más bajas. Este cálculo es de primero de EGB y fácil de entender y no comprendo como personas inteligentes que forman parte del Consejo de Ministros no lo ven. Lo lógico, humano y solidario sería que las pensiones aumentaran de forma inversa. Me explico: a los que cobran 2000 € se les debería incrementar el 1,5%, a los de 1,700 € el 2%, a los de 1.400 € el 2.5%, a los de 1.000 € el 4 %, a los de 800 € el 6%, a los de 600 € el 8 % y a los más bajos el 10 %. Con ello las pensiones mas bajas subirían más equitativamente y en pocos años llegaríamos a eliminar la abominable diferencia entre ellas. No digo que se igualen, me parece lógico que el que mas haya cotizado gane una pensión mejor, pero mejor no significa desproporcionada con respeto a otro trabajador al que la vida le cuesta lo mismo, por eso creo justo que si las pensiones mayores experimentan un aumento de 100 € las mas bajas deberían aumentar 250 €, lo que se lograría con la reducción del aumento de las más altas. Una vez lograda la equidad le aseguro que España sería mejor.