La S. Social, tiene diferentes estamentos trabajando para que el sistema funcione. En todos ellos, hay profesionales agradables, neutros y desagradables. (Estos últimos, en todos los estamentos, sería conveniente que su trabajo no fuera cara al público, en una labor como la salud, en que es esencial la amabilidad, la humanidad, la empatía…).

Quizás el estamento que más relación tiene con los usuarios sea los auxiliares administrativos. Cita previa, recogida y entrega de fechas, citas varias, etc. Yo, como sanitaria, he convivido con ell@s durante mi trabajo. Ahora, en mi jubilación, como usuaria, mi contacto es a través del teléfono y deseo manifestar mi impresión. Creo que la Administración les ha pedido y otorgado demasiada responsabilidad y poder, para la preparación que les exige y da. Esto lleva a que en demasiadas ocasiones, (no debería haber ninguna), se crispen al menor “inconveniente” surgido. Y es que la impotencia es la madre de la crispación o casi agresividad. En bastantes ocasiones, no solucionan y “balón fuera”, bien no encauzando adecuadamente la situación, o simplemente colgando… que de todo hay.

Qué pena que, una mayoría aplaste el trabajo de una minoría competente. (Resolutiva, amable y educada, humana).