Dicen los expertos,que existen aplicaciónes populares,pero aunque son para todos,son manejadas mayoritariamente por jóvenes,se refieren a "Tik Tok" e "Instagran"; no obstante se habla de ciertos peligros,que entraña la dependencia hacia estas aplicaciónes citadas.Los "Tik Tok",dicen los que los usan que son de charla y visionado de vídeos con sonido y efectos especiales;también publicaciónes variadas,como música,humor,moda,coreografçia,etcétera;pueden cambiar sus contenidos por mensajería instantánea,y a los que usan esta aplicación se les llama "Tiktokers". El Instagran comprende fotos y vídeos similares al "Tik Tok";también pueden utilizar la mensajeria instantánea,y a los que lo usan se les llama "Instagrameros";como excpeción los abonados en esta plataforma o aplicación,pueden ser remunerados por las compañías,por hacer publicaciónes comanditarias.Como posible peligro o riesgo en la utilización de estas aplicaciónes en cuestión,es por contener de forma inapropiada ciertos temas que al no ser retirados,y apareciendo ademas nuevos y parecidos contenidos todos los días.Los expertos nos dicen que a los padres o familiares cercanos y respecto a los más jovenes que utilizan estas aplicaciónes,les aconsejan que las suban también a los móviles,y para poder así hacer seguimiento,y poder ver los elementos que no son adecuados para aquellas personas jovenes que abusan de estas aplicaciónes.