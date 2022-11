Nunca antes existió en democracia, en España, una legislación a la carta para beneficiar a golpistas independentistas y terroristas. Es en mi opinión una pendiente al hundimiento del presidente Sánchez, que hace todo lo que puede para contentar a los enemigos de España y de la sociedad. Habla el presidente Sánchez de comparaciones legales, con el legislador del resto de Europa: Pero el Tribunal Supremo le contradice, pues lo que dice de legislar para quitar el delito de sedición comparativamente, no es cierto. Estamos, en mi opinión, asistiendo a un ejecutivo en sus posiciones, como lo son en Venezuela, Bolivia o el Perú, y ya no digamos de Irán y ya veremos ahora con Lula en Brasil. La democracia ha de ser verdadera y nunca simulada o de soslayo. Solo así serán justas sus actuaciones, con plena separación de poderes a lo Montesquieu, el legislativo, ejecutivo y judicial. Meterse en el poder de otros, en esta división de poderes, no es democracia. Recuerdan aquello de "Viva la libertad, abajo las cadenas"".