En términos generales la defensa de los derechos de las mujeres, ha costado, sangre, sudor y lágrimas a lo largo de los dos últimos siglos; principalmente por ser la mujer considerada por la sociedad “el sexo débil” y su papel otorgado por la sociedad era el de madre, cuidadora de la familia y esposa obediente y sumisa; el mundo patriarcal le negaba, en líneas generales la capacidad intelectual y la de los negocios, para que no dispusiera de libertad en cómo le gustaría proyectar su futuro vital. Una ley histórica cambiaría esos extremos, más bien solo una palabra, “sexo”, añadida a la polémica Ley de Derechos Civiles de EE.UU, promulgada por el Presidente Lyndon Johnson, en julio del 1964, cómo tributo al asesinado Presidente Kennedy. Ésta ley dio visibilidad a las mujeres, otorgándoles los mismos derechos que a los hombres, prohibiendo la discriminación basada en cuestiones de “sexo” y “raza” en contratación, promoción y despido; esa ley histórica que las mujeres aprovecharon para desarrollar su intelecto y capacidad de trabajo a todos los niveles profesionales, es verdad que las mujeres han cobrado menos que los hombres, y en la UE, las mujeres cobran de media un 13% menos que los hombres por cada hora, lo que equivale a un mes y medio del salario al año; salvo las mujeres que optaron por la “Función Pública” y se prepararon para ocupar las plazas convocadas de Profesores, Médicos, Enfermeras, Juristas, Técnicas de Gestión, etc... etc... Los jóvenes de éste país estaría bien que valoraran el camino de la oposición para asegurarse un proyecto de futuro