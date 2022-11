Paseo por una avenida de la ciudad y veo una gran cola de personas, que parece interminable, a las puertas de unos grandes almacenes; pregunto, y me enseñan un libro de Jorge Javier Vázquez, y que esperan en esa gran cola para que se lo dediquen y firme su autógrafo. Es en mi opinión, que Jorge Javie Vázquez, entre otras facetas, es un presentador de televisión, y de un programa que llaman "rosa", pero no lo considero un autor literario importante. Nunca he hecho cola, para que me firmara el autor de un libro, aunque quizás lo hubiera hecho, con una autora estadounidense, con la que estuve conversando en una conferencia; y me refiero a Sue Grafton, a la que concocí personalmente y supe sus opinión es personales y de su cultura literaria, en su caso libros de temas policiacos, por este acercamiento y si viviese, le hubiera solicitado su dedicatoria. He de comentar también que en la cola interminable, que esperaba la firma de Jorge Javier Vázquez, estaba formada practicamente por mujeres, que quizás viesen su programa de personajes farandulescos, que a mi personalmente no me interesan. Cuando estudié la primera carrera universitaria de Ciencias Económicas, Politicas y Comerciales, tanto los profesores Ramón Tamames y Fraga Iribarne, a posteriori de terminar los estudios, me dedicaron sus libros, de forma personal e individual, sin cola alguna.